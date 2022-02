Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vicat: hausse de 31% du résultat net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Le groupe de matériaux de construction Vicat publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe en hausse de 30,9% à 204 millions d'euros (+33,3% en organique) et une marge d'EBIT sur le chiffre d'affaires de 11,5%, en amélioration de 90 points de base.



Le chiffre d'affaires atteint 3,12 milliards d'euros, en progression de 11,3% en base publiée et de 16,2% à périmètre et taux de change constants, soutenue par des marchés dynamiques sur l'ensemble des zones d'activité et par des prix favorablement orientés.



Sur la base de ces résultats, le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 1,65 euro par action. En 2022, Vicat estime que son EBITDA devrait croître, mais de façon moins sensible qu'en 2021 (+11,1% en base publiée et de +14,5% en organique).