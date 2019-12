Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat entouré après un relèvement de broker Cercle Finance • 16/12/2019 à 10:37









(CercleFinance.com) - Vicat prend 4,4%, entouré après un relèvement de recommandation chez Barclays directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 50 euros, dans une note consacrée au secteur européen des matériaux de construction. 'Après une profonde sous-performance, nous voyons de la valeur importante dans le titre et pensons que la compression des résultats sur des marchés émergents troublés est maintenant largement derrière Vicat', explique le broker.

Valeurs associées VICAT Euronext Paris +4.78%