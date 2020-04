Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 03/04/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Le groupe de matériaux de construction Vicat annonce que l'assemblée générale annuelle mixte a adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration, notamment celle concernant le maintien du dividende à 1,50 euro par action. À cette occasion, il souligne que son activité est menée dans le cadre strict de procédures adaptées à la situation sanitaire qui prévaut dans ses pays d'implantation, et que la visibilité est donc 'particulièrement réduite compte tenu de l'évolution rapide du stade épidémique'.

Valeurs associées VICAT Euronext Paris -1.94%