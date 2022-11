Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vicat: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 15:52









(CercleFinance.com) - Vicat se hisse timidement dans le vert avec un gain de près de 1% sur des propos favorables de Barclays, qui réitère sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 29 euros sur le titre du groupe de matériaux de construction.



'Sans dénier les vents contraires à court terme, nous sentons que des domaines de valeur cachée et d'optionalité demeurent largement négligés', affirme le broker, qui relève sa cible en raison de la revalorisation récente des pairs.





Valeurs associées VICAT Euronext Paris +0.66%