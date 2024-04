Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: croissance organique proche de 8% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de matériaux de construction Vicat affiche un chiffre d'affaires de 911 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en hausse de 1,2% en base publiée et de 7,9% à périmètre et change constants.



Cette croissance organique résulte d'une augmentation des volumes de 4,1% pour le ciment et de 5,4% pour le béton, ainsi que d'un environnement de prix qui reste résilient dans la plupart des marchés avec un écart coût/prix favorable.



En 2024, Vicat s'attend à une poursuite de la progression de son chiffre d'affaires, et estime que son EBITDA devrait être supérieur à celui de 2023. Il se fixe en outre pour objectif de réduire son ratio de leverage à un niveau inférieur à 1,3 fois à fin 2025.





