Vicat : croissance de 14% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Vicat affiche au 30 septembre un chiffre d'affaires de 2,35 milliards d'euros, en progression de 13,9% en base publiée et de 19,7% à périmètre et change constants, avec une hausse des prix de vente qui a permis de pleinement compenser la hausse des coûts de l'énergie. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe de matériaux de construction a atteint 794 millions d'euros, en hausse de 4,2% en base publiée et de 8,5% en organique, malgré une base de comparaison particulièrement défavorable en France, en Amériques et en Inde. Sur l'ensemble de 2021, il s'attend à une hausse de son EBITDA compte tenu des résultats au 30 septembre, ainsi que du dynamisme des marchés sur lesquels il opère, avec une hausse sensible des volumes vendus et une évolution favorable des prix de vente moyens.

Valeurs associées VICAT Euronext Paris 0.00%