Vicat continue de croître en dépit d'une base de comparaison défavorable

(AOF) - Au 30 septembre 2021, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Vicat atteint 2,354 milliards d’euros, en progression de 13,9% en base publiée et de 19,7% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020. Cela comprend une progression de 4,2% en base publiée au troisième trimestre, à 794 millions d'euros, en dépit d'une "base de comparaison particulièrement défavorable en France, dans la zone Amériques et en Inde". Les prix de vente progressent nettement sur ce troisième trimestre 2021, permettant de compenser en partie la hausse des coûts de l’énergie sur cette période.

A fin septembre, les capitaux propres du cimentier s'élèvent à 2,544 milliards d'euros, contre 2,381 milliards au 30 septembre 2020. La dette nette du groupe ressort quant à elle à 1,269 milliards d'euros, contre 1,265 milliards un an plus tôt.

Compte tenu de cette performance, le cimentier s'attend à une progression de son EBITDA sur l'ensemble de l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS