VICAT cède Creabeton Matériaux en Suisse

(AOF) - Vicat a annoncé ce matin que sa filiale suisse Vigier Holding SA a conclu la cession de Creabeton Matériaux SA au groupe Müller Steinag Holding, basé en Suisse. La finalisation de l'opération devrait intervenir en fin de premier semestre 2021. Creabeton Matériaux SA, spécialisé dans la préfabrication de produits en béton, fort d'un effectif de près de 380 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions de francs suisses en 2020. Vigier Holding SA conserve son activité Rail, disposant de la taille critique dans ce secteur spécifique.

Avec cette acquisition, le groupe Müller Steinag Holding, co-détenteur de la marque Creabeton depuis 2002, sera en mesure de renforcer ses positions dans la préfabrication, au cœur de son activité, et d'accéder à de nouveaux marchés. Creabeton Matériaux SA pourra de son côté s'appuyer sur un leader disposant d'une taille critique dans un secteur fortement compétitif et disposer des moyens nécessaires pour poursuivre avec succès son développement.

Points clés

- 3ème cimentier mondial né en 1817 et présent dans 12 pays ;

- Ventes de 2,58 Mds€ réparties entre le ciment (51 %), le béton & granulats (34,5 %) et les autres produits & services ;

- Positions fortes en France, premier marché (35 % des ventes), devant le reste de l'Europe (35 %), les Etats-Unis (20 %), l'Asie (15 %), la Méditerranée (7 %) et l'Afrique de l'ouest (9 %) ;

-Modèle économique fondé sur 4 piliers :

- implantation verticale des sites, d'abord de ciment puis de béton & granulats, dans les zones émergentes,

- performance des outils de productions, les plus rentables du secteur,

- gestion du patrimoine industriel « en bon père de famille »,

- continuité du contrôle familial ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice (60,6 % et 74 % des droits de vote), Guy Sidos étant président directeur général du conseil d'administration de 9 membres ;

- Situation financière solide avec, à fin septembre, des capitaux propres de 2,4 M€, une dette nette de 1,4 M€ (ratio de 53 %).

Enjeux

- Exécution des objectifs de moyen terme : montée en puissance des nouvelles capacités, hausse des prix de vente sur toutes les zones, forte génération de cash flow libre et baisse de l'endettement ;

- Stratégie d'innovation au service de la transition énergétique :

- amélioration du ciment et des bétons (réduction de la part de clinker dans les ciments, résistance et isolation, bas carbone, stockage de CO2 dans les bétons...),

- partenariats avec les centres de recherche en régions Lyon-Savoie, lieu d'implantation du centre de R&D (1,6 % des ventes),

- utilisation exclusive des process et brevets créés en interne ;

- Stratégie environnementale axée sur la réduction de l'impact carbone:

- recours aux carburants alternatifs (60 % des sites français) et revalorisation de la biomasse dans le process de production,

- circularité dans le process industriel

- partenariats pour la transition énergétique (Transpoils pour la mobilité urbaine....,

- offre de produits bas-carbones -label DECA pour le béton prêt à l'emploi ;

- Intégration du brésilien Cipan ;

- Croissance des réserves géologiques correspondant à plus de 100 ans de production ;

- Capacité à profiter des infrastructures « one belt/one road » lancées par la Chine en Asie et Proche-Orient.

Défis

- Gestion des impacts de change - soit négatifs avec la roupie indienne ou la livre turque soit positifs avec le franc suisse (plus de 2O % du bénéfice opérationnel) ;

- Conditions d'exploitation encore dégradées en Egypte et Turquie, et montée des concurrences locales ;

- Impact de la pandémie : stabilité des ventes et hausse de 8 % du bénéfice opérationnel à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : diminution des coûts de 51 M€, refinancement de la dette, optimisation du fonds de roulement et recul des investissements à 280 M€, hors ceux stratégiques et déjà engagés, tel le site de Ragland aux Etats-Unis.

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.