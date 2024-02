Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vicat: bien orienté, un analyste remonte son objectif information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 5%.

Tout en remontant son objectif de cours de 32 à 34 euros, Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Vicat, ne voyant 'toujours pas de raison de se précipiter et de revenir de manière agressive sur la valeur', au lendemain de sa publication annuelle.



'Si le groupe réalise une bonne année 2023, c'est avant tout parce que 2022 n'a pas été bonne compte tenu d'éléments exceptionnels', estime l'analyste, qui reste dubitatif sur la capacité du groupe de matériaux de construction à surperformer sur le long terme.



'A quatre fois la VE/EBITDA, le titre s'échange sur la base d'un multiple décoté, mais reflétant finalement le multiple implicite des actifs Holcim-ex US après le spin off (4,1 fois l'EBITDA)', ajoute le bureau d'études.





