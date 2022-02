ViacomCBS va changer de nom pour accélérer sur le streaming mais les résultats déçoivent

(AOF) - Le géant américain des médias a annoncé un changement de nom à compter de ce mercredi 16 février, pour devenir Paramount Global, en référence à son studio de cinéma et à son programme de vidéo à la demande, un marché sur lequel ViacomCBS souhaite accélérer. En plus d'avoir présenté son plan pour intensifier la concurrence sur Netflix ou Disney+, la société a dévoilé des résultats trimestriels bien en-dessous des attentes. Ainsi le BBPA ajusté est ressorti à 26 cents au quatrième trimestre 2021, en baisse de 75% sur un an, alors que le consens FactSet anticipait 43 cents.

Le chiffre d'affaires a en revanche progressé de 16% à 8 milliards de dollars, pour un consensus de 7,5 milliards. Les revenus publicitaires n'ont progressé que de 1% alors que ceux liés au streaming ont bondi de 48%, dont +84% pour les abonnements aux plateformes de VOD. Paramount+ a notamment comptabilisé un gain net de 9,4 millions d'abonnés sur la période, soit le double du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS