ViacomCBS : prend une participation de 49% dans Miramax

(CercleFinance.com) - Le nouveau géant des médias ViacomCBS a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 49% dans le studio de cinéma et de télévision Miramax pour 375 millions de dollars, a annoncé le groupe.

Dans un communiqué, ViacomCBS a déclaré que l'investissement 'stratégique' dans Miramax créera des synergies avec sa propre unité de studio, Paramount Pictures, grâce à de nouvelles opportunités de production et de cofinancement dans le cinéma et la télévision.

La cinémathèque de Miramax comprend plus de 700 titres, dont des films primés tels que 'Shakespeare In Love', 'The English Patient' et 'No Country For Old Men'.

Le diffuseur basé au Qatar beIN conservera une participation de 51% dans Miramax. L'équipe dirigeante actuelle continuera de diriger l'entreprise, a déclaré ViacomCBS.