VIACOMCBS émet de nouvelles actions pour financer ses investissements dans le streaming

(AOF) - ViacomCBS a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de placements simultanés de 20 millions d'actions ordinaires de catégorie B, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par action, au prix public de 85 dollars par action, et de 10 millions d'actions privilégiées convertibles obligatoires de série A à 5,75 %, d'une valeur nominale de 0,001 dollars par action, à un prix public et une préférence de liquidation de 100 dollars par action.

ViacomCBS a accordé aux souscripteurs des options distinctes de 30 jours pour acheter jusqu'à 3 000 000 d'actions ordinaires de catégorie B supplémentaires et jusqu'à 1 500 000 actions privilégiées convertibles obligatoires supplémentaires.

Le produit net de l'offre d'actions ordinaires de catégorie B et de l'offre d'actions privilégiées convertibles obligatoires sera d'environ 1,67 milliard de dollars et 983,09 millions de dollars, respectivement (ou d'environ 1,93 milliard de dollars et 1,13 milliard de dollars, respectivement, si les souscripteurs exercent intégralement leurs options).

Le groupe de médias américain a l'intention d'utiliser le produit net combiné des offres de 2,65 milliards de dollars (ou 3,06 milliards de dollars si lessouscripteurs des deux offres exercent intégralement leurs options) pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris les investissements dans le streaming.

