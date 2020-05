Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ViacomCBS : consensus battu au 1er trimestre Cercle Finance • 07/05/2020 à 13:22









(CercleFinance.com) - ViacomCBS fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en baisse de 22% au titre de son premier trimestre 2020, à 699 millions de dollars, soit 1,13 dollar, un BPA dépassant d'une douzaine de cents le consensus de marché. Les revenus du groupe de médias et de divertissement -issu de la fusion finalisée en décembre- ont diminué de 6% à 6,67 milliards de dollars, sous le poids principalement de moindres recettes publicitaires (-19%) avec une base de comparaison défavorable. ViacomCBS, qui a retiré ses objectifs annuels fin mars en raison de la crise du Covid-19, indique avoir 'pris des mesures proactives pour accroitre significativement sa flexibilité financière et réduire sensiblement ses coûts'.

