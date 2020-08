Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ViacomCBS : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre Cercle Finance • 06/08/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - ViacomCBS fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en baisse de 16% au titre de son deuxième trimestre 2020, à 769 millions de dollars, soit 1,25 dollar par action, un BPA dépassant d'une trentaine de cents le consensus de marché. Les revenus du groupe ont diminué de 12% à 6,27 milliards de dollars, sous le poids de moindres recettes publicitaires (-27%) et de la quasi-absence de recettes en salles de cinéma, pénalisées par la crise sanitaire. ViacomCBS, qui a retiré ses prévisions annuelles fin mars, indique avoir 'augmenté son objectif de synergies de coûts liées à la fusion annualisées, tout en gérant simultanément les coûts en réponse à la Covid-19'.

Valeurs associées VIACOMCBS RG-B NASDAQ 0.00%