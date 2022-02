Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ViacomCBS: BPA divisé par quatre au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de médias et de divertissement ViacomCBS a fait état mardi soir d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en chute de 75% au titre de son quatrième trimestre 2021, à 0,26 dollar, ainsi que d'un OIBDA ajusté en repli de 53% à 557 millions de dollars.



La maison-mère -entre autres- de CBS, Paramount Pictures et Nickelodeon a vu ses revenus augmenter de 16% à huit milliards, une croissance tirée par un bond de 48% des revenus du streaming tandis que les recettes publicitaires sont restées quasi-stables (+1%).



'Nous avons réalisé le meilleur trimestre de notre histoire en termes d'abonnements au streaming, avec un doublement séquentiel à un record de 9,4 millions de nouveaux abonnés, portant leur nombre total à plus de 56 millions', souligne le CEO Bob Bakish.





Valeurs associées VIACOMCBS RG-B NASDAQ +2.74%