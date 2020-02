Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ViacomCBS : BPA bien inférieur aux attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 20/02/2020 à 13:24









(CercleFinance.com) - ViacomCBS fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en baisse de 41% au titre de son quatrième trimestre 2019, à 600 millions de dollars, soit 97 cents, un BPA manquant de plus 40 cents le consensus de marché. Les revenus du groupe de médias et de divertissement -issu de la fusion finalisée en décembre- ont diminué de 3% à 6,87 milliards de dollars, sous le poids principalement de moindres recettes publicitaires (-2%) et de licences de contenus (-11%). Affichant sur l'ensemble de l'année 2019 un BPA ajusté en recul de 15% à 5,01 dollars, ViacomCBS affirme toutefois 'progresser rapidement dans son intégration' et relever son objectif de synergies de coûts annualisés de 500 à 750 millions de dollars.

