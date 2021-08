Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ViacomCBS : bénéfice trimestriel un peu meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - ViacomCBS a publié jeudi un bénéfice trimestriel légèrement meilleur que prévu et dévoilé un accord avec Sky en vue de développer sa plateforme de streaming Paramount+ en Europe. Pour son deuxième trimestre, le groupe américain de médias et de divertissement a dégagé un bénéfice des opérations poursuivies de 640 millions de dollars, ou 97 cents l'action, contre 744 millions de dollars (1,21 dollar par titre) un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 96 cents. Son chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 8% à 6,6 milliards de dollars, dopé par la vente d'espaces publicitaires (+24%) mais surtout par la croissance rapide de ses activités dans le streaming (+92%). Le groupe dit avoir attiré 6,5 millions de nouveaux abonnés sur ses plateformes de vidéo à la demande au cours du trimestre, ce qui porte le total de ses membres à plus de 42 millions. ViacomCBS a par ailleurs annoncé jeudi qu'il allait lancer son service Paramount+ au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Allemagne et en Suisse l'an prochain dans le cadre d'un partenariat avec Sky.

Valeurs associées VIACOMCBS RG-B NASDAQ 0.00%