ViacomCBS : accord de distribution renouvelé avec Altice USA

(CercleFinance.com) - ViacomCBS a annoncé lundi avoir renouvelé un accord avec Altice USA portant sur la distribution de ses chaînes de télévision auprès des abonnés américains du câblo-opérateur. Ce partenariat pluriannuel, dont le montant n'a pas été dévoilé, prévoit la distribution par Optimum et Suddenlink, les deux marques commerciales d'Altice aux Etats-Unis, de toutes les chaînes du groupe Viacom, dont Paramount+, Showtime ou BET+.

Valeurs associées VIACOMCBS RG-B NASDAQ 0.00%