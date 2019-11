Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Viacom : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 14/11/2019 à 13:32









(CercleFinance.com) - Viacom fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en baisse de 20% au titre de son quatrième trimestre comptable, à 321 millions de dollars, mais à 0,79 dollar, le BPA correspondant bat de trois cents le consensus. Les revenus ont diminué de 1% à 3,43 milliards de dollars, le recul de 14 de la division cinéma (studios Paramount Pictures) n'ayant pu être intégralement compensé par la hausse de 4% de la division réseaux médias. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe de médias et de divertissement affiche un BPA ajusté en retrait de 1% à 4,06 dollars, pour des revenus en baisse similaire à 12,84 milliards mais en hausse de 1% hors effets de changes.

Valeurs associées VIACOM RG-B NASDAQ +1.05%