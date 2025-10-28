VF Corp en hausse après que les ventes et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ont dépassé les attentes du marché

28 octobre -

** Les actions de VF Corp VFC.N en hausse de 2,7 % à 17,05 $ dans les échanges de pré-marché

** Le fabricant de vêtements et de chaussures affiche un chiffre d'affaires de 2,80 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations du marché de 2,74 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté de 52 cents au deuxième trimestre dépasse également les estimations de Wall Street qui étaient de 43 cents

** La société prévoit toutefois une baisse de 1 à 3 % des ventes au troisième trimestre par rapport à l'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~23% depuis le début de l'année