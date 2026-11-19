Vétusté, complexité et IA, le cocktail derrière les pannes en série aux États-Unis

Un panneau de départ avec des vols annulés ou retardés à l'aéroport de Chicago le 14 novembre 2026 après une panne géante des communications aux États-Unis ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Les pannes à répétition survenues ces derniers jours aux États-Unis résultent d'infrastructures physiques et numériques vétustes, d'une complexité grandissante, qu'entreprises et gouvernement cherchent à protéger à marche forcée contre les nouvelles capacités de l'intelligence artificielle (IA).

Paralysie du trafic aérien, distributeurs de billets déconnectés, messageries Outlook ou photos stockées sur l'iCloud d'Apple inaccessibles : pour les utilisateurs, c'est le système américain tout entier qui se met à hoqueter.

Mercredi, le secrétaire d'État Marco Rubio a assuré qu'il n'existait pas de lien avéré entre ces incidents ni d'éléments évoquant une ou plusieurs cyberattaques, constat réitéré par le chef du renseignement américain Jay Clayton.

Pour autant, tous ou presque trouvent leur origine dans une opération de maintenance, comme dans le cas du dysfonctionnement ayant affecté mardi les systèmes internes de l'Agence américaine de renseignement (NSA), ou dans la découverte d'un "bug", pour la banque Chase.

Le vice-président démocrate de la commission sénatoriale au Renseignement, Mark Warner à Washington, le novembre 2026, aux États-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Finn Gomez )

Le vice-président démocrate de la commission sénatoriale au Renseignement, Mark Warner, a évoqué des mises à jour logicielles pour remédier à des vulnérabilités exposées à une vitesse et à une ampleur de plus en plus importantes par les IA de pointe, soumettant les organisations à "une énorme pression".

Ces systèmes "sont tous extrêmement complexes", entre les logiciels et les installations physiques, donc "effectuer des corrections sans endommager autre chose est un défi", explique Steven Jackson, professeur de sciences de l'information à l'université Cornell, en particulier lorsqu'elles sont réalisées "dans l'urgence" dans un contexte "d'anxiété significative".

"Sous-investissement chronique"

En outre, la révolution de l'informatique à distance ("cloud") et l'émergence des centres de données ont fait exploser, pour une entreprise ou une agence publique, la taille des réseaux et le nombre de connexions en différents lieux, qui sont autant de points de vulnérabilité.

Les prestations attendues de l'informatique et des logiciels ne permettent plus, dans une majorité de cas, de se contenter de serveurs sur site à la puissance limitée, comme c'était le cas jusqu'au milieu des années 2000.

Cela signifie que le déraillement de l'un d'eux, même contenu, peut instantanément toucher des millions d'utilisateurs, comme dans l'exemple de Microsoft avec Outlook ( AFP / Mladen ANTONOV )

Seule une poignée d'acteurs du "cloud" est désormais en mesure d'offrir des capacités de stockage et de traitement illimitées. Cela signifie que le déraillement de l'un d'eux, même contenu, peut instantanément toucher des millions d'utilisateurs, comme dans l'exemple de Microsoft avec Outlook.

Les chercheurs du cabinet Forrester ont soutenu dans une note qu'il était "temps d'aborder le problème de l'hyper concentration", proposant des solutions alternatives.

Pour Kalle Lyytinen, professeur à l'université Case Western Reserve et spécialiste de l'innovation numérique, cette situation est aggravée par le fait que "les sociétés réduisent de plus en plus" les effectifs dédiés à l'entretien et la maintenance.

Certains sont remplacés par l'IA, pointe l'universitaire.

Mais les modèles d'intelligence artificielle "n'ont (souvent) pas de compréhension de l'ensemble du système" et ne peuvent pas se substituer à certains personnels techniques "extrêmement rares et précieux", capables "de trouver la source d'un problème et d'y remédier", relève-t-il.

Steven Jackson voit aussi dans ces défaillances à répétition sur une période resserrée la conséquence d'un "sous-investissement chronique" dans les infrastructures aux États-Unis, plus marqué, selon lui, que dans d'autres pays occidentaux.

Ces insuffisances sont accentuées, souligne-t-il, par le dérèglement climatique, qui multiplie les épisodes météorologiques extrêmes et met à l'épreuve les équipements.

L'insuffisante modernisation de la gestion du trafic aérien, du réseau électrique ou de la cybersécurité devient d'autant plus problématique que ces systèmes sont sollicités de manière croissante, avec l'augmentation des vols commerciaux, des centres de données ou des tâches informatisées.

"Tout tourne à bloc", insiste Steven Jackson, "ce qui rend plus difficiles des mises à jour ou des remplacements planifiés et ordonnés."