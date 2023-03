Vetoquinol : rentabilité sous pression en 2022

(AOF) - Vetoquinol a enregistré une chute de 23,7% de son résultat net, part du groupe, à 48 millions d’euros en 2022. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d’acquisitions a reculé de 2,2% à 98,6 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 18,3% contre 19,3% en 2021. Déjà publié, le chiffre d’affaires s’est élevé à 540 millions d’euros, en progression de 3,6 % à données publiées et en repli de 0,8 % à changes constants.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2023 le versement d'un dividende de 0,80 euro par action.

" Le groupe dispose d'une solide structure financière, (trésorerie solide, absence de dette) pour poursuivre sa stratégie de croissance au travers du déploiement de son nouveau plan stratégique Ambition 2026 et a les moyens de financer ses ambitions de croissance externe ", a souligné le laboratoire pharmaceutique vétérinaire.

