Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol : rachat de Drontal et Profender pour l'Australie Cercle Finance • 11/01/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Vetoquinol annonce l'acquisition des droits australiens des familles de produits Drontal et Profender, médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on, auprès d'Elanco Animal Health. Précédemment, en août 2020, le laboratoire de santé animale a acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris +2.57%