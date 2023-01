Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol: progression de près de 4% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le laboratoire de médicaments vétérinaires Vetoquinol annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros pour l'exercice 2022, en progression de 3,6% à données publiées, mais en repli de 0,8% à changes constants.



'L'effet Covid-19 a entraîné une croissance exceptionnelle des marchés de la santé animale en 2020 et en 2021. Cette tendance à long terme demeure, malgré un marché moins bien orienté en 2022', explique son directeur général Matthieu Frechin.



Son activité des produits essentiels s'est accrue de 4,5% à 304 millions d'euros, grâce au portefeuille existant et au lancement de Felpreva en Europe en 2022. Ces produits ont ainsi représenté 56,3% des ventes totales de l'exercice, contre 55,8% en 2021.





Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris 0.00%