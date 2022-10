Vetoquinol pénalisé par la décélération du marché de la santé animale

(AOF) - Vetoquinol perd 0,85% à 81,3 euros dans le sillage d’un troisième trimestre marqué par une nouvelle dégradation de la dynamique d’activité. Si son chiffre d‘affaires a augmenté de 1,4% à 134 millions d'euros en données publiées, il a reculé de 4,5% à change constants.

Ce chiffre représente "l'atterrissage attendu du marché post Covid et les effets négatifs du contexte géopolitique, en particulier en Europe et dans les animaux d'élevage. A données publiées, l'Europe est en repli de 8 % au troisième trimestre ; les Amériques et l'Asie/Pacifique sont en croissance de 10 % chacune", précise la société.

Le chiffre d'affaires 9 mois du spécialiste de la santé animale s'établit à 405 millions d'euros, en progression de 4,4 % et en repli de 0,3 % à changes constants.

Suite à cette publication de Vetoquinol, le broker Stifel maintient sa recommandation à l'Achat même s'il se dit déçu par les chiffres d'activité. " La base de comparaison plus facile au troisième trimestre (troisième trimestre 2021 +15,5%) par rapport au premier semestre 2021 (+30%) ainsi que les lancements en cours (Felpreva, Imoxi et Phovia) n'a pas permis de contrebalancer la baisse des ventes en Europe ", explique l'analyste.

Pour autant, Stifel maintient son estimation du chiffre d'affaires de Vetoquinol sur l'exercice 2022 à 553 millions d'euros, impliquant un quatrième trimestre en hausse de 11% par rapport au trimestre précédent et l'année précédente. Sa prévision d'inversion de tendance en termes de croissance organique (+2,2% au premier trimestre; +1,8% au deuxième trimestre; -4,5% au troisième trimestre) devrait être soutenue par l'impact des lancements de nouveaux produits et une reprise en Europe.

Quant à Midcap, l'analyste souligne que le chiffre d'affaires dévoilé au troisième trimestre témoigne "à nouveau de la décélération du marché de la santé animale après un exercice 2021 parfaitement atypique pour le secteur et d'un environnement macro-économique de plus en plus contraint".

Maintenant sa recommandation à Conserver sur Vetoquinol, Midcap table sur un "chiffre d'affaires en croissance de 5% au titre de 2022 et sur une marge opérationnelle ajustée de 16,3% en recul de 300 points de base sous l'incidence de l'inflation & de la normalisation des dépenses opérationnelles ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.