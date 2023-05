Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol: nouveau président du conseil début juillet information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 07:35









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son assemblée générale mixte, Vetoquinol a annoncé jeudi qu'Etienne Frechin démissionnera de son poste de président du conseil d'administration, avec effet le 1er juillet, tout en restant administrateur.



Le conseil d'administration a ensuite nommé le directeur général Matthieu Frechin, comme nouveau président. Il assumera cette fonction à compter du 1er juillet, marquant ainsi la troisième génération à la tête du groupe de santé animale.



Etienne Frechin, fils de Joseph Frechin fondateur de Vetoquinol, a fait toute sa carrière professionnelle au sein du laboratoire où il a occupé successivement les postes de directeur de la production, directeur général, PDG puis président du conseil.





