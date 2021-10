Vetoquinol : Midcap Parners dégrade à Conserver

(AOF) - Midcap Parners a dégradé sa recommandation sur Vetoquinol d'Achat à Conserver mais relevé son objectif de cours de 121 à 129 euros après la publication d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre qualifié de "dynamique" et supérieur à ses attentes. Le broker a justifié ces changements par l’ajustement de ses estimations 2022 et la mise à jour des comparables. Il table sur un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 6%, contre 4,5% précédemment.

Selon le bureau d'études, en qualité de pure player multi-spécialiste très spécialisé, Vetoquinol devrait pouvoir capter l'accélération attendue de son marché sous-jacent post-Covid et parfaire sa rentabilité en poursuivant sa stratégie centrée sur les Essentiels, en réduisant son empreinte à l'Europe et aux antibiotiques, en renforçant son empreinte aux Etats-Unis et en Chine en volume et en valeur (30% d'Essentiels seulement aux US), en se diversifiant éventuellement au-delà de la pharmacie sur la biologie et le petfood/petcare.

"La forte génération de FCF et une trésorerie nette de 12,66 millions d'euros à la fin du premier semestre 2021 permettent d'envisager des opérations de croissance externe et le développement par accords ou licences renforçant le poids des Essentiels et le mix et accompagnant la poursuite du redressement de la rentabilité", conclut l'intérmédiaire.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.