Vetoquinol : le titre grimpe après un 3ème trimestre 'solide'

(CercleFinance.com) - Vetoquinol a ouvert en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel jugé 'particulièrement solide' et à la confirmation de ses objectifs pour l'exercice en cours. Vers 9h15, le titre du spécialiste de la santé animale s'adjugeait 3,2%, au sein d'un marché parisien affichant une hausse d'environ 0,5%. Dans un communiqué publié hier soir, le laboratoire indique que son chiffre d'affaires de troisième trimestre s'est établi à 132 millions d'euros, soit une hausse de 14,3% à changes constants d'une année sur l'autre. Sur les neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires ressort à 388 millions d'euros, ce qui correspond à une progression de 26,4% à changes constants. Un dynamisme que le groupe explique par la croissance continue de sa gamme de produits dits 'Essentiels' (des produits leaders ou avec le potentiel pour le devenir), dont les ventes sur neuf mois ont bondi de 38% à changes constants. Vetoquinol, qui se dit 'confiant' dans ses perspectives, confirme en conséquence son objectif de croissance 'à deux chiffres' de l'activité et du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2021.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris +2.93%