Vetoquinol : le positionnement stratégique s'avère payant

(CercleFinance.com) - L'action Vetoquinol s'inscrit en hausse de 3% jeudi à la Bourse de Paris après la publication de bons résultats pour l'exercice 2020, une performance que le spécialiste de la santé animale explique par la réussite de son repositionnement stratégique. Le laboratoire indique avoir dégagé un résultat opérationnel courant en hausse de 22,4% à 56,2 millions d'euros l'an dernier, une amélioration attribuée au succès de sa gamme 'essentiels'. Les produits dits 'essentiels' sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux affichant le statut de 'leader' ou avec le potentiel pour le devenir avec l'objectif de répondre aux besoins quotidiens des vétérinaires. Du fait d'économies d'échelle, ces produits distribués mondialement améliorent mécaniquement la performance du groupe. Vetoquinol évoque, plus globalement, un 'business model' résilient dans un contexte sanitaire inédit. Dans un marché mondial de la santé animale en croissance de l'ordre de 4% en 2020, le laboratoire a signé une croissance de 8% à données publiées et de +10,9% à changes constants l'an dernier. Pour l'exercice 2021, Vetoquinol ambitionne une croissance de son activité, toujours tirée par le développement des 'essentiels', sous réserve d'un règlement progressif de la crise sanitaire.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris +3.04%