VETOQUINOL : hausse de des revenus au troisième trimestre

(AOF) - Vetoquinol a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice en hausse de 17,2% à cours de change et périmètre constants (+14,3% en données publiées) à 114,5 millions d'euros. Sur les 9 premiers mois, les revenus du laboratoire vétérinaire progressent de 10,7% à cours de change et périmètre constants et de 9,4% en données publiées à 310,6 millions.

Le chiffre d'affaire de l'exercice 2020 sera publié le 21 janvier 2021 après la clôture de la Bourse.

" Malgré les effets négatifs de la crise sanitaire exceptionnelle et inédite de la Covid-19, nous avons réussi à poursuivre le déploiement de notre plan stratégique, soutenu par la dynamique de notre portefeuille de produits Essentiels, les croissances externes, nos initiatives d'économie et l'engagement continu de tous les collaborateurs de notre laboratoire " a déclaré Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol.

Avant d'ajouter " avec l'acquisition des produits Profender et Drontal, nous avons franchi une étape importante dans l'exécution de notre stratégie et le début de leur intégration dans notre portefeuille d'Essentiels se passe conformément à nos prévisions. Nous travaillons tous ensemble à la réalisation de nos perspectives de croissance pour l'année 2020 et au-delà. "

