Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol : hausse de 7,6% du CA en 2019 Cercle Finance • 24/01/2020 à 08:54









(CercleFinance.com) - Le groupe de santé animale Vetoquinol affiche un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros au titre de l'année 2019, en hausse de +7,6% à données publiées et de +6,1% à changes constants (+10,6% sur le seul quatrième trimestre). A fin décembre 2019, le chiffre d'affaires des produits essentiels 'moteur' de la stratégie de Vetoquinol s'élève à 190,6 millions, en croissance de 5,1% à taux de changes constants, et représente ainsi 48,1% des ventes totales. Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie représentent 57,1% des ventes totales, progressant de +8,4% à changes constants, et les ventes à destination des animaux de rente s'établissent à 169,7 millions en hausse de +3,2% à changes constants.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris -2.91%