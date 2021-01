Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol : extension de collaboration avec Orion Cercle Finance • 18/01/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Vetoquinol, qui distribue depuis février 2015 les produits sédatifs d'Orion Animal Health dans plusieurs pays européens, annonce une extension de sa collaboration avec Orion par de nouveaux accords de distribution. Ainsi, Vetoquinol commercialisera aux États-Unis Clevor (ropinirole), collyre indiqué pour l'induction des vomissements chez les chiens, dernière innovation d'Orion validée par la Food and Drug Administration américaine en juin 2020. De son côté, Orion commercialisera en Finlande, en Hongrie et en Roumanie les produits Drontal et Profender de Vetoquinol, médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris +1.58%