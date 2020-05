Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 27/05/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Vetoquinol annonce que son assemblée générale mixte, réunie le 26 mai à huis clos, a approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration, dont le dividende de 0,38 euro par action qui sera mis en paiement à compter du 4 juin. Bénéficiant d'une situation de trésorerie saine à date, le groupe de santé animale n'a pas sollicité de prêt garanti par l'état (PGE), ni de report de paiement d'échéances fiscales et sociales dans le cadre de la baisse d'activité engendrée par le Covid-19.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris 0.00%