Vetoquinol: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Vetoquinol prend près de 1% avec le soutien de Stifel qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours remonté de 161 à 166 euros, prévoyant pour le groupe une croissance dynamique du BPA 'soutenue par les volumes et un mix d'affaires intelligent'.



'L'accumulation de trésorerie durant la pandémie devrait permettre au groupe de faire une ou plusieurs acquisitions, ce qui devrait l'aider à atteindre un objectif de marge de 20% avant 2025', estime le broker dans sa note sur le fabricant de médicaments vétérinaires.





Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris +0.79%