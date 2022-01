Vetoquinol : croissance à deux chiffres de l'activité

(AOF) - Vetoquinol cède 4,1% à 131,4 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires 2021 très solide et de perspectives encourageantes. Le titre du laboratoire vétérinaire subit le regain d'aversion pour le risque qui frappe les marchés. Ce matin, les analystes ont pourtant bien accueilli les chiffres d'activité du groupe familial. Midcap Partners a rappelé que le groupe affrontera cette année la base de comparaison exigeante de 2021 mais, observe-t-il, la société évolue dans un marché en croissance plus soutenue qu’avant crise et défensif.

Dans ce cadre, l'analyste a réitéré sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 129 euros.

Plus optimiste, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 161 euros sur la valeur après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux attentes du consensus. Le broker retient deux éléments principaux de cette publication. Premièrement, le groupe a surperformé dans toutes les régions du monde, ce qui illustre la bonne exécution des équipes de la société. Deuxièmement, les "produits essentiels" ont bondi de 34% sur un an, ce qui démontre la capacité du management à développer les franchises clefs.

Au quatrième trimestre, Vetoquinol a réalisé un chiffre d'affaires de 134 millions, en croissance de 14,3% à données publiées et de 11,3% à changes constants.

Sur l'année, il ressort à 521 millions, en progression de 21,9% à données publiées et de 22,3% à changes constants.

Toutes les géographies progressent à changes constants : +23,5% en Europe, +22,6% aux Amériques et +18% en Asie-Pacifique.

Les Essentiels (56,7% du chiffre d'affaires 2021 contre 51,6% en 2020), moteurs au levier opérationnel, affichent des ventes en croissance publiée de 34% dont 17% organique et 17% issus de la contribution de Drontal & Profender.

Les produits dits Essentiels sont des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux leaders ou avec le potentiel pour le devenir et qui répondent à des besoins quotidiens des vétérinaires dans le segment des animaux de rente ou dans le segment des animaux de compagnie. Ces produits ont une vocation à être commercialisés mondialement et leur effet de taille améliore leur performance économique.

Les ventes à destination des animaux de compagnie (64% du chiffre d'affaires) progressent de 30,4% à change constant reflétant l'apport des produits Drontal & Profender.

Les ventes à destination des animaux de rente sont en croissance de 10% à change constant.

Vetoquinol n'a pas dévoilé de prévisions chiffrées de ses résultats 2021 attendus le 24 mars prochain.

Midcap Partners prévoit pour 2021 une marge opérationnelle avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 15,8% en amélioration de 50 points de base soit un résultat opérationnel courant de 82,8 millions, en croissance de 26,8%.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.