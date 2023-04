Vetoquinol: chiffre d’affaires en croissance de 7,7% à taux de change constants 1er trimestre

(AOF) - Le laboratoire Vetoquinol a enregistré un chiffre d’affaires de 145 millions pour les trois premiers mois de l’exercice 2023, en progression de 7,7 % à données publiées et de 7,2 % à changes constants. Le spécialiste de la santé animale « maintient pour l’exercice ses objectifs d’une croissance rentable de son activité ». La dynamique du portefeuille des produits Essentiels, moteur de la stratégie du laboratoire Vetoquinol, continue de tirer l’activité à fin mars 2023.

Géographiquement et à données publiées, les Amériques (54 millions d'euros ) progressent, tirées par les États-Unis qui, hors effet de surstockage, sont en croissance. L'Europe (74 millions d'euros ) hors effet de stockage est stable. L'Asie/Pacifique (17 millions d'euros ) affiche un repli de -22,1 % à données publiées.

Les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie (104 millions d'euros ) représentent plus de 71 % du chiffre d'affaires total. Les ventes à destination des animaux d'élevage s'établissent quant à elles à 42 millions d'euros , en recul de -8,4 % à données publiées.

Le laboratoire maintient pour l'exercice " ses objectifs d'une croissance rentable de son activité ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.