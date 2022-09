Vetoquinol: baisse de 41% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - Vetoquinol publie un résultat net de 21,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, contre 36,2 millions pour les six premiers mois de 2021, et une MOC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions à 19% du CA, contre 22,3% un an auparavant.



Le laboratoire de santé animale a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 271 millions d'euros, en hausse de 6% en données publiées et de 2% à périmètre et changes constants, soutenu par les produits essentiels (+9,8%, dont +6,8% en organique).



'Dans un contexte incertain (conflit russo-ukrainien, inflation des coûts et ralentissement du marché mondial de la santé animale), notre laboratoire poursuit son développement', commente le directeur général Matthieu Frechin.