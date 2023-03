Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol: baisse de 24% du résultat net en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Vetoquinol publie un résultat net en baisse de 23,7% à 48 millions d'euros pour l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (avant amortissement d'actifs acquis) en retrait de 2,2% à 98,6 millions.



Le laboratoire de santé animale a enregistré un chiffre d'affaires de 539,8 millions d'euros, pour 2022, en progression de 3,6% (dont +4,5% pour les produits Essentiels et +9,1% pour le segment des animaux de compagnie) et en repli de 0,8% à changes constants.



'Confiant dans sa capacité de déployer son plan stratégique 'Ambition 2026' et poursuivre son développement pérenne et rentable', Vetoquinol proposera à l'AG du 25 mai le versement d'un dividende de 0,80 euro par action.





