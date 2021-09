Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol : avis positif du CVMP pour un anti-parasitaire information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Vetoquinol a annoncé lundi avoir reçu un avis positif de la part du Comité des médicaments vétérinaires (CVMP) de l'Agence européenne des médicaments concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Felpreva, un traitement contre les parasites internes et externes du chat. Dans son communiqué, le laboratoire français indique s'attendre à une commercialisation du médicament courant 2022, une fois obtenue l'autorisation définitive de l'émanation de l'Union européenne. L'action Vetoquinol était en hausse de 0,1% lundi matin à la Bourse de Paris. Le titre affiche un gain de plus de 59% depuis le début de l'année.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris -0.15%