Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vetoquinol : avancée dans le rachat de Profender et Drontal Cercle Finance • 10/06/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Vetoquinol indique que Bruxelles a approuvé le projet d'acquisition de la division santé animale de Bayer par Elanco, lui permettant de 'franchir une étape importante dans l'acquisition de Profender et Drontal ainsi que des projets de R&D y afférents'. Le 12 février, Vetoquinol avait annoncé le rachat des familles de produits Profender et Drontal, vermifuges pour chiens et chats, en comprimés ou en application spot-on, pour l'espace économique européen et le Royaume-Uni. 'La transaction devrait être conclue début août 2020 et reste soumise à des autorisations réglementaires supplémentaires et aux conditions de closing habituelles', ajoute le fabricant français de médicaments vétérinaires.

Valeurs associées VETOQUINOL Euronext Paris +2.01%