VETOQUINOL : accord de licence mondiale exclusif avec Klox Technologies

(AOF) - Vetoquinol et Klox Technologies Limited, une filiale de Klox Technologies Inc., ont conclu un accord de licence mondiale exclusif, à l'exception de la République populaire de Chine. Suite à cet accord, Vetoquinol développera et commercialisera les produits à énergie lumineuse fluorescente (FLE) de Klox dans le domaine de la santé animale. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

"Cet accord permet à Vetoquinol de devenir un leader de la dermatologie des animaux de compagnie en utilisant la technologie innovante de Klox basée sur l'énergie lumineuse fluorescente", explique le groupe.