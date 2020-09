VETOQUINOL a finalisé l'acquisition de Profender et Drontal

(AOF) - Vetoquinol a confirmé l'acquisition des droits en Europe et au Royaume-Uni des familles de produits Profender et Drontal.Cette acquisition a été finalisée le 1er août 2020.Vetoquinol a acquis les produits Profender et Drontal, la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits actuellement détenus par Bayer AG Animal Health pour l'Europe et le Royaume-Uni. L'achat de Profender et Drontal par Vetoquinol est lié à l'acquisition par Elanco de Bayer AG Animal Health, acquisition qui a été finalisée le 1er août 2020.

Matthieu Frechin, directeur général de Vetoquinol, a déclaré: "Nous nous réjouissons d'avoir finalisé l'acquisition des gammes de produits Profender et Drontal.Ces deux gammes s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie; elles vont nous permettre d'accroître significativement notre part de marché et notre visibilité dans le segment des antiparasitaires, l'un de nos domaines thérapeutiques stratégiques".

"D'autre part, les produits Profender et Drontal renforcent notre portefeuille d'Essentiels, moteurs de notre croissance.Je suis fier de nos équipes qui ont permis de mener à bien cette opération de croissance externe, malgré le contexte compliqué que la crise sanitaire nous a imposé."

AOF - EN SAVOIR PLUS