Vestas : met à jour ses attentes après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Après des résultats trimestriels impactés par l'épidémie de coronavirus, le groupe Vestas annonce mettre à jour ses attentes pour l'exercice 2020. Ainsi, s'il anticipe toujours des revenus compris entre 14 et 15 milliards de dollars, le groupe prévoit une marge d'EBIT hors éléments exceptionnels de l'ordre de 5-7%, contre 7-9% jusque-là. S'agissant de son deuxième trimestre, le groupe signale des revenus de 3,541 milliards de dollars, en hausse de +67% en comparaison annuelle. La marge d'EBIT hors éléments exceptionnels passe pour sa part de 94 à 34 millions de dollars.

