Vestas: commande pour un parc éolien au Japon

(CercleFinance.com) - Vestas a obtenu une commande de 46 MW auprès d'Eurus Energy pour le parc éolien Eurus Kamaishi dans la région d'Iwate, au Japon.



La commande comprend la fourniture et la supervision de l'installation de 11 unités d'éoliennes V117-4,2 MW.



Vestas fournira également un service pluriannuel Active Output Management 4000 (AOM 4000) pour le parc éolien, offrant une garantie de disponibilité afin de garantir des performances optimisées.



La livraison des turbines devrait commencer au premier trimestre de 2025 et la mise en service est prévue en 2026.



' Nous restons déterminés à contribuer à l'objectif de neutralité carbone du Japon, grâce à nos solutions d'énergie éolienne de pointe et à notre partenariat solide avec nos clients ', a déclaré Purvin Patel, président de Vestas Asie-Pacifique.





