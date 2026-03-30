Vertical Aerospace rebondit grâce à un financement de 800 millions de dollars

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30 mars - ** Les actions cotées en bourse du fabricant de taxis aériens Vertical Aerospace EVTL.N ont augmenté de 10,7 % à 2,28 $ en pré-commercialisation après avoir conclu un accord pour un financement global allant jusqu'à 800 millions de dollars

** Les actions EVTL ont chuté au cours des six dernières séances, perdant ~44% pour atteindre un niveau record de 2,06 $ le vendredi ** La firme britannique a déclaré lundi matin que Mudrick Capital Management va fournir jusqu'à 50 millions de dollars sous forme de facilité de billets convertibles, selon le dépôt auprès de la SEC

** Yorkville Advisors fournira jusqu'à 250 millions de dollars sous forme de facilité d'actions privilégiées convertibles et une ligne de crédit en fonds propres pour des actions ordinaires d'un montant maximum de 500 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit de ce financement pour financer la R&D, la poursuite du développement de ses avions, l'expansion des capacités d'essai, de fabrication et de certification, entre autres

** Au 31 décembre, la société disposait de 69 millions de livres sterling (environ 91 millions de dollars) de liquidités et d'équivalents

** Le fonds spéculatif Mudrick, basé à New York, est le principal investisseur avec 54,66 millions d'actions sur un total de 102,3 millions d'actions ordinaires en circulation, selon le LSEG

** Jusqu'à vendredi, les actions cotées aux Etats-Unis ont plongé de 61% depuis le début de l'année, après un plongeon de 58% en 2025

** Sur les 9 analystes qui couvrent EVTL, 7 notent "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et 1 "vente"; PT médian $11 - LSEG