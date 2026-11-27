Vertex Pharma recule après que la FDA a prolongé l'examen d'un médicament contre les maladies rénales

** L'action de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O recule de 7,3 % à 522,99 dollars en pré-ouverture

** La décision de la FDA concernant le povetacicept pour le traitement de la néphropathie à IgA est reportée de trois mois maximum

** La néphropathie à IgA est une maladie rénale dans laquelle une protéine immunitaire appelée IgA s'accumule dans les filtres rénaux et provoque une inflammation qui les endommage progressivement

** La nouvelle date de décision est fixée au plus tard au 28 février 2027, contre le 30 novembre initialement, a indiqué VRTX

** La FDA a demandé des informations complémentaires en fin de procédure d’examen, et Vertex y a répondu, a-t-elle ajouté

** “Nous supposons que ce report est dû au fait que la FDA prend davantage de temps pour examiner les données à la suite du dépôt récent d’une pétition citoyenne par une partie anonyme qui demandait des exigences de surveillance des étiquettes”, indiquent les analystes de Leerink Partners

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 24% depuis le début de l’année