** L'action de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O recule de 7,3 % à 522,99 dollars en pré-ouverture
** La décision de la FDA concernant le povetacicept pour le traitement de la néphropathie à IgA est reportée de trois mois maximum
** La néphropathie à IgA est une maladie rénale dans laquelle une protéine immunitaire appelée IgA s'accumule dans les filtres rénaux et provoque une inflammation qui les endommage progressivement
** La nouvelle date de décision est fixée au plus tard au 28 février 2027, contre le 30 novembre initialement, a indiqué VRTX
** La FDA a demandé des informations complémentaires en fin de procédure d’examen, et Vertex y a répondu, a-t-elle ajouté
** “Nous supposons que ce report est dû au fait que la FDA prend davantage de temps pour examiner les données à la suite du dépôt récent d’une pétition citoyenne par une partie anonyme qui demandait des exigences de surveillance des étiquettes”, indiquent les analystes de Leerink Partners
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 24% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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