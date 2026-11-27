Vertex Pharma recule après que la FDA a prolongé l'examen d'un médicament contre les maladies rénales

** L'action Vertex Pharmaceuticals VRTX.O recule de 10,6% à 504,45 dollars

** La décision de la FDA concernant le povetacicept pour le traitement de la néphropathie à IgA est reportée de trois mois maximum

** La néphropathie à IgA est une maladie rénale dans laquelle une protéine immunitaire appelée IgA s'accumule dans les filtres rénaux et provoque une inflammation qui les endommage progressivement

** La nouvelle date de décision est fixée au plus tard au 28 février 2027, contre le 30 novembre initialement, a indiqué VRTX

** “Nous supposons que ce report est dû au fait que la FDA prend davantage de temps pour examiner les données à la suite du dépôt récent d’une pétition citoyenne par une partie anonyme qui demandait des exigences de surveillance de l’étiquetage”, indiquent les analystes de Leerink Partners

** La FDA a demandé des informations complémentaires à un stade avancé de son examen, et Vertex y a répondu, ont-ils ajouté

** Citi indique ne “pas considérer ce report comme un changement de perspective global” et qualifie le povetacicept de “l’une des opportunités commerciales les plus prometteuses dans le domaine de l’IgAN”

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 24% depuis le début de l’année