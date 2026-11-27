Vertex Pharma en baisse après la prolongation par la FDA de l'examen d'un médicament contre les maladies rénales

Vendredi, l’action de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a reculé de 6% après que l’autorité sanitaire américaine a reporté à l’année prochaine sa décision concernant le médicament expérimental de la société destiné au traitement d’une maladie rénale, repoussant ainsi son entrée sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Mercredi en fin de journée, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a prolongé l’examen du povetacicept , développé pour traiter la néphropathie à immunoglobuline A — une maladie chronique causée par l’accumulation d’anticorps immunitaires dans les reins. L’autorité de régulation se prononcera désormais sur ce médicament au plus tard le 28 février.

Cette décision marque un revers pour ce médicament que les investisseurs considèrent comme essentiel pour ancrer la stratégie de Vertex dans le domaine des maladies rénales, afin de diversifier ses activités au-delà de la mucoviscidose et du traitement de la douleur.

L’ 4768.T Voyxact d’Otsuka et le Trutakna ( VERA.O ) de Vera Therapeutics sont déjà autorisés pour le traitement de cette maladie. L’action Vera a bondi de 14% en début de séance.

Geoffrey Meacham, analyste chez Citi, a déclaré que l’action Vertex devrait subir des pressions à court terme à mesure que les attentes s’ajustent, mais qu’il ne considérait pas ce report comme un changement de perspective global.

Le médicament de Vertex cible les protéines du système immunitaire BAFF et APRIL, impliquées dans la production d’anticorps pathogènes dans les maladies auto-immunes.

À l’approche de la décision, les investisseurs s’inquiétaient du risque d’hypogammaglobulinémie, un trouble caractérisé par de faibles taux sanguins d’immunoglobulines, ce qui augmente le risque d’infections graves.

« Nous supposons que ce report est dû au fait que la FDA prend davantage de temps pour examiner les données à la suite du dépôt récent d’une pétition citoyenne par une partie anonyme, qui demandait l’instauration d’exigences de surveillance liées à la notice », a déclaré David Risinger, de Leerink Partners.

« Bien que nous ne puissions pas prédire le contenu de l’étiquetage de la FDA, nous espérons que, si une surveillance sanguine est exigée, elle sera peu fréquente et n’aura donc pas d’impact significatif sur les perspectives commerciales », a ajouté M. Risinger.