Vert en vue à Wall Street, même pour le Nasdaq

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en hausse et, à la différence de mardi, le Nasdaq devrait également progresser. La bonne orientation des marchés s'explique toujours par les espoirs de fin du shutdown. Du côté des valeurs, AMD est attendu dans le vert après la présentation de ses objectifs à moyen terme. A moins de 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,33% et 0,59%. Le rendement du 10 ans se replie de près de 3 points de base.

Hier à Wall Street

Les places américaines ont connu des fortunes diverses mardi. La perspective de la fin du « shutdown » aux Etats-Unis au cours de cette semaine devrait permettre de lever de nombreuses incertitudes, notamment macro-économiques. Le Dow Jones en a profité pour signer un nouveau record en clôture à 47 927,96 points, en hausse de 1,18%, le S&P 500 a également été soutenu avec un gain de 0,21%, à 6 846,61 points. Le Nasdaq Composite (-0,25%, à 23 4668,30 points) a, en revanche, été pénalisé par le repli de Nvidia dans un contexte d’aversion au risque pour les valeurs liées à l’IA.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue .

Les valeurs à suivre

AMD

A l'occasion de sa journée investisseurs, AMD a indiqué anticiper un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon. Pour y parvenir, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne de plus de 35% de ses revenus. AMD bénéficiera du dynamisme de son activité de produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%.

Lucid Group

Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Chevron

A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron présente son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain prévoit une croissance annuelle ajustée des flux de trésorerie disponibles supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent. Il vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une croissance annuelle du bénéfice par action supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent.