Vert en vue à Wall Street à la veille des résultats des banques

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en hausse. Chaque semaine voit fleurir sa rumeur de presse sur la stratégie de Donald Trump en matière de droits de douane. Bloomberg affirme que son équipe économique envisagerait désormais une augmentation progressive de ces derniers, afin d'accroître le levier de négociation tout en limitant les risques d’aggravation de l'inflation. Les investisseurs attendent les premiers résultats bancaires demain. A 30 minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,54% et 0,72%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé, après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur qu'espéré. Les données sur l'inflation, attendues mercredi, pourraient laisser présager d'une pause dans la baisse des taux initiée par la Fed. Côté valeurs, Moderna a nettement reculé du S&P 500 après avoir réduit ses prévisions de ventes pour 2025. Les grandes banques américaines (JPMorgan, Citigroup ou Wells Fargo) publieront leurs résultats en milieu de semaine. Le Dow Jones progresse de 0,31% à 42069 points tandis que le Nasdaq cède 1,30% à 18911 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en novembre en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 3,5%. Ils étaient en croissance de 3% en octobre. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,2% au lieu de 0,4% attendu et après 0,4% en novembre. En version core, les prix à la production sont stables en décembre contre une hausse anticipée de 0,3%, après une augmentation de 0,2% en novembre.

Les valeurs à suivre

Alphabet

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé le lancement d'une enquête qui évaluera la position de Google dans le domaine des services de recherche et de publicité liée aux recherches, ainsi que son impact sur les consommateurs et les entreprises, y compris les annonceurs, les éditeurs de presse et les moteurs de recherche concurrents.

Amazon

Le groupe allemand Daimler Truck annonce qu'Amazon lui a passé commande de plus de 200 poids lourds électriques à batterie et a choisi le modèle Mercedes-Benz eActros 600 de Mercedes-Benz Trucks. Il s'agit de la plus grosse commande de camions électriques de l'histoire du constructeur. "Avec plus de 140 camions déployés au Royaume-Uni et plus de 50 en Allemagne, les véhicules à zéro émission devraient transporter plus de 350 millions de colis sans émissions de gaz d'échappement" souligne Daimler Truck.

Criteo

La société technologique spécialisée dans le marketing à la performance Criteo a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Michael Komasinski au poste de directeur général et membre du conseil d'administration, à compter du 15 février 2025. Il succédera à Megan Clarken qui, comme annoncé précédemment, prend sa retraite et quittera son poste de directeur général et le conseil d'administration. Elle jouera un rôle de conseillère principale afin d'assurer une transition en douceur.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a nommé OJ Sanchez en tant que vice-président et directeur général de Skunk Works, et Mike Shoemaker vice-président et directeur général de Integrated Fighter Group (IFG). Skunk Works est un groupe de développement technologique avancé au sein de Lockheed Martin, spécialisé dans la conception de projets militaires secrets et innovants. Filiale du groupe de défense américain, IFG est une division en charge du développement, de la fabrication et de la maintenance de plusieurs programmes de chasseurs.